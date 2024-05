Celebrity

O Γιάννης Ζουγανέλης για τον Δημήτρη Σταρόβα: "Mου είπε η σύντροφός του η Άννα πως…"

Στην κάμερα της εκπομπής, «Super Κατερίνα» μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης ο οποίος αναφέρθηκε στον Δημήτρη Σταρόβα και την κατάσταση της υγείας του.

Να θυμίσουμε πως ο γνωστός καλλιτέχνης εισήχθη στο Τζάνειο την Τετάρτη (15/05) έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

«Με έναν γιατρό που μίλησα μου είπε ότι πάει καλά και τα φάρμακα λειτουργούν γιατί υπάρχουν άλλοι ασθενείς με εγκεφαλικά που τα φάρμακα δεν τους πιάνουν. Έγραψε σήμερα το όνομά του, έχει ένα θέμα με την ομιλία, ελπίζω τάχιστα να είναι ξανά κοντά μας. Πονάω πολύ, πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό με ανθρώπους που φεύγουν, με ανθρώπους που ασθενούν και δεν ξέρω, είναι ένα θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Εννοείται πως θα πάω να τον δω, αλλά μου είπε η σύντροφός του η Άννα πως δεν είναι τώρα η κατάλληλη φάση. Το καλό είναι να τον δω αφού βγει», τόνισε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

