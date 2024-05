Celebrity

Mente Fuerte: Στο νοσοκομείο ο τραπερ (Φωτογραφία)

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Mente Fuerte όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραπερ ανησύχησε τους fans τους καθώς την Παρασκευή 17/5 δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου και έχει ορό στο χέρι του.

Ωστόσο, ο Mente Fuerte δεν θέλησε να δώσει περεταίρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Το FTHIS.GR του εύχεται περαστικά…

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε μέσα από το νοσοκομείο ο Mente Fuerte: