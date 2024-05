Celebrity

Δέσποινα Βανδή για την περιπέτεια υγείας του Βασίλη Μπισμπίκη: "Από το σοκ δεν πρόλαβα να μπω στη φάση τι μπορεί να πάθει"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής "After Dark" βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η Δέσποινα Βανδή και μίλησε για όλους και για όλα στον Θέμη Γεωργαντά.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του ο σύντροφός της και ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Ακόμη, η Δέσποινα Βανδή προέβη σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τη σχέση τους.

Όσα είπε η Δέσποινα Βανδή

«Πέρασε μια περιπέτεια υγείας αλλά τώρα είναι όλα καλά. Είναι ολοκαίνουργιος, που λέει και ο Πάνος Κιάμος! Θέμη μου, ειλικρινά δεν το βίωσα ως λαχτάρα. Το βίωσα ως ευλογία περισσότερο. Γιατί μας έτυχε, μάλλον του έτυχε και γω το βίωσα δίπλα του, με τον τρόπο που το βιώσαμε, δεν ήταν κάτι που τρομάξαμε. Έναν πόνο ένιωθε που νόμιζε ότι είναι από στρες.

Έγιναν όμως όλα τόσο γρήγορα που από το σοκ δεν πρόλαβα να μπω στη φάση τι μπορεί να πάθει ο Βασίλης. Και από τη στιγμή που έγιναν όλα τόσο γρήγορα και είπαν οι γιατροί πως είναι όλα καλά, είπα "σ’ ευχαριστώ Θεέ μου" γιατί σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να λείπω και να είμαι σε μια συναυλία ή θα μπορούσε να είχε κοιμηθεί. Νομίζω πως ήταν αναπόφευκτο να συμβεί οπότε, μιας και συνέβη, συνέβη κάτω από καλές συνθήκες, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή είπα "σ’ ευχαριστώ Θεέ μου" γιατί το προλάβαμε, ήταν αντιμετωπίσιμο και αυτό κρατάω. Μόνο ευγνωμοσύνη κρατάω από αυτό που συνέβη», είπε αρχικά η Δέσποινα Βανδή.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πρόσθεσε για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Αυτό που οφείλουμε είναι κατ’ αρχάς να αγαπάμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Νομίζω ότι οφείλουμε να αγαπήσουμε και να σεβαστούμε πρώτα οι ίδιοι τον εαυτό μας για να το εισπράξουμε αυτό κι από τους άλλους. Όταν δίνεις και παίρνεις έτσι αγάπη, αισθάνεσαι μια πληρότητα και όλο αυτό το πράγμα ρέει ρε παιδί μου. Τα τελευταία χρόνια νιώθω πως αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου. Στον Βασίλη αγαπώ πάρα πολλά πράγματα.

Ο Βασίλης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί όσοι τον γνωρίζουν από κοντά, κάποιες κυρίες μάλιστα από την Κρήτη που τις συναντάμε όταν πηγαίνουμε, του λένε "εμείς σε φοβόμασταν λίγο μέσα από τους ρόλους που κάνεις συνέχεια τον άγριο". Όχι ότι δεν το έχει και αυτό το κομμάτι στον χαρακτήρα του, ότι αν του προκληθεί δεν θα βγει, αλλά ο Βασίλης είναι ένας πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Γλυκός, ευγενέστατος, αγαπάει και σέβεται πάρα πολύ τον συνάνθρωπο και τους συνεργάτες τους.

Είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς και γω το εκτιμώ αφάνταστα αυτό, με γοητεύει δηλαδή απόλυτα το πόσο δοτικός είναι με το παιδί του και πόσο φροντιστικός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του οπότε τα έχει αποδομήσει με έναν τρόπο και τα έχει φέρει στο μέτρο που πρέπει. Είναι παρορμητικός, όπως είμαι και γω, υπάρχει μια τρέλα που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε χαρά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ζωή μας έχει γέλιο, αρμονία, όνειρα».

Δείτε το βίντεο.