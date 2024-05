Celebrity

Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τον πατέρα της - "Πολύ καλός αλλά…"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Το βράδυ της Παρασκευής 17 Μαΐου η Καλομοίρα βρέθηκε στο σπίτι του "TV Queen" και έκανε έκπληξη στις διαγωνιζόμενες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο ριάλιτι του Open, η τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της και έκανε μια εξομολόγηση για τον πατέρα της.

Όσα είπε η Καλομοίρα

«Προσπαθώ πολύ να θεραπεύσω τον εαυτό μου, τα πράγματα μέσα μου, γιατί θέλω να είμαι καλό παράδειγμα για τα παιδιά μου, ειδικά για την κόρη μου. Ξέρεις τι λένε; Αν η μάνα σου κουβαλάει ακόμα τον πόνο, θα έρθει σε σένα. Αν το λύσεις όμως, θα το λύσεις για όλη την οικογένεια. Εγώ είχα ένα θέμα με τον Γιώργο, που έγινε και πρόσφατα. Με πείραζε αν δεν του άρεσε κάτι. Όλος ο κόσμος μπορεί να μου πει ότι κάτι είναι χάλια. Αν μου το πει ο άντρας μου, πεθαίνω και δεν είναι λογικό, δεν πρέπει να είμαι έτσι και δεν μπορούσα να το λύσω. Όλο τσακωνόμασταν γι’ αυτό.

Και είχε ζωγραφίσει η κόρη μου μία φωτογραφία της Νέας Υόρκης και του λέει: "μπαμπά, κοίτα!". Με κοιτάει σαν να μου λέει: "αυτό θέλεις να της κάνω;" και άρχισε να της κάνει υπερβολές. Το εννοούσε αλλά έκανε υπερβολές για μένα, της έλεγε: "είναι η πιο ωραία φωτογραφία που έχω δει στη ζωή μου!". Και εκεί βάζω τα κλάματα αλλά φρικτά, δεν ήταν νορμάλ, σαν να ξέσπασε κάτι.

Και εκεί είπα: "oh my god, παντρεύτηκα τον μπαμπά μου". Γιατί ήθελα το μπράβο από τον μπαμπά μου και μου πήρε τόσα χρόνια....πήρα μετά τον ψυχοθεραπευτή μου, του το είπα και μου λέει: "πώς ήταν ο πατέρας σου;". Πολύ καλός πατέρας ο πατέρας μου αλλά… και στη Eurovision δεν ήρθε. Εγώ να χάσω τη Eurovision του παιδιού μου; Θα τρελαθώ.

Δεν το έκανε από κακία, δούλευε. Απλά...δεν το σκεφτόμουν ότι δεν είναι ο μπαμπάς μου εκεί, έλεγα ότι έτσι είναι, με αγαπάει από μακριά. Εγώ θα είχα μπλούζες "η κόρη μου είναι στη Eurovision". Δεν τον παρεξηγώ κιόλας αλλά έπρεπε να τα βρω με τον εαυτό μου και να μην το περιμένω από τον άντρα μου, γιατί ο άντρας μου δεν είναι ο πατέρας μου», είπε η Καλομοίρα.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.