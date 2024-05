Celebrity

Δέσποινα Βανδή: "Εκείνη την ημέρα ένιωθα ότι παθαίνω καρδιά και πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Δεν το ξέρουν πολλοί"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ποδαρικό στην πρεμιέρα της εκπομπής "After Dark" έκανε η Δέσποινα Βανδή, η οποία έδωσε μια σπάνια συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά.

Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην απόφασή της να ασχοληθεί με την τηλεόραση και τους αρχικούς της φόβους.

Όσα είπε η Δέσποινα Βανδή

«Την τηλεόραση την φοβόμουν πολύ σε όλα τα επίπεδα. Στις συνεντεύξεις, όταν ήμουν με αγαπημένα πρόσωπα, δεν είχα πρόβλημα να συνομιλώ αλλά την πρώτη φορά που κλήθηκα να κάνω την παρουσίαση της Eurovision μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, επειδή ήμασταν και live, θυμάμαι το εξής. Έπρεπε να βγω από τον πάνω όροφο τραγουδώντας, ακούγοντας στο αυτί μου "σε πέντε, τέσσερα", σε αυτά τα δευτερόλεπτα όπως ήμουν όρθια λέω "λιποθυμώ τώρα! Ωραία, επειδή θα λιποθυμήσεις, κάν’ το όσο πιο χαριτωμένα μπορείς σαν να είναι χορογραφία". Είχα πάρα πολύ άγχος.

Το ίδιο και στο "Voice", όταν ξεκινήσαμε. Πριν παίξει το πρώτο επεισόδιο, εκείνη την ημέρα, ένιωθα ότι παθαίνω καρδιά και πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις. "Μου έρχεται έμφραγμα" έλεγα, από το άγχος μου. Δεν το ξέρουν πολλοί αυτό. Προφανώς είχα πάθει κρίσει πανικού και έλεγα "πως θα φανώ τώρα στον κόσμο; Θα τους αρέσω; Θα ξενερώσουν;". Θυμάμαι τότε πάλι τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο κάναμε πολλή παρέα εκείνο το διάστημα, που μου έλεγε "ρε συ Δέσποινα, είναι τόσο ωραίο να δει και ο κόσμος πως είσαι στην κανονικότητα σου εκτός σκηνής". Ήμασταν πιο χαλαρά τότε και παίζαμε παιχνίδια. Υπήρχε ένα μέτρο μέσα μου που τότε δεν το γνώριζα, στις τοποθετήσεις μου και στο πως μπορούσα να επικοινωνήσω και με τους διαγωνιζόμενους αλλά και με τον κόσμο», είπε η Δέσποινα Βανδή.

Δείτε το βίντεο.