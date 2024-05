Celebrity

Εντυπωσιακή πρεμιέρα στις Κάννες για την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, "Kinds of Kindness".

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο περπάτησαν οι Εμα Στόουν (Emma Stone), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe), Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley), Χονγκ Τσάου (Hong Chau), Τζο Αλγουιν (Joe Alwyn) και Χάντερ Σάφερ (Hunter Schafer).

Στην τέταρτη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ των Καννών, ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει με το «Kind of Kindness» οι ιστορίες του οποίου αφορούν έναν άνδρα-φερέφωνο του αφεντικού του, ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή επέστρεψε η εξαφανισμένη σύζυγός του και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που προορίζεται να γίνει πνευματικός ηγέτης.