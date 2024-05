Celebrity

Αλέξης Γεωργούλης: "Αν δεν υπήρχαν αυτοί, η ψυχική μου ακεραιότητα θα ήταν δύσκολο να ανακάμψει"

Στο ένθετο "Secret" και τη Σάσα Σταμάτη μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης με αφορμή την υποψηφιότητά του στις φετινές Ευρωεκλογές.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του, αλλά και στη στήριξη που είχε από το κοντινό του περιβάλλον.

Όσα είπε ο Αλέξης Γεωργούλης

Δεν γίνεται να μη σε ρωτήσω για την καταγγελία περί σεξουαλικής κακοποίησης που υποβλήθηκε σε βάρος σου.

Το μόνο που μπορώ να κάνω στην παρούσα φάση είναι να σας διαβεβαιώσω για την αθωότητά μου, για την οποία έχω υπάρξει ξεκάθαρος εξαρχής, και να δηλώσω την εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα φωτίσει την αλήθεια.

Σε ποια φάση βρίσκεται η υπόθεση;

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη, δεν είμαι κατηγορούμενος για καμία πράξη και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη από πέρσι, οπότε μου γνωστοποιήθηκε η καταγγελία. Εγώ ο ίδιος έκανα αίτημα να επισπευσθεί η άρση της ασυλίας μου, να διαλευκανθεί η υπόθεση και να έρθει στο φως η αλήθεια.

Ένιωσες να σε έχουν εγκαταλείψει όλοι έπειτα από αυτό;

Όχι, ίσα-ίσα έλαβα μεγάλη στήριξη από ανθρώπους που μπορεί να μη γνώριζα και μέχρι τότε. Σε όλους αυτούς και σε όσους με στήριξαν δημόσια, φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, θέλω μέσα από την καρδιά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το θάρρος που βρήκαν να πουν την άποψή τους, αψηφώντας τον κίνδυνο για ρητορικές μίσους. Μου έδωσαν μεγάλη δύναμη. Αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, η ψυχική μου ακεραιότητα θα ήταν δύσκολο να ανακάμψει.

Έχεις δεχτεί ποτέ παρενόχληση ή bullying;

Όπως πολλοί άνθρωποι, έχω βιώσει περιόδους δύσκολες, που ένιωθα ότι ερχόμουν αντιμέτωπος με αδικία ή παρενόχληση. Είναι σημαντικό να μάθεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και να αναζητάς υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Ως δυσλεκτικός, είχα δεχτεί bullying στα σχολικά μου χρόνια και αυτός είναι και ο λόγος που θεώρησα σωστό να δραστηριοποιηθώ για τα θέματα αυτά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εντάξαμε και έναν «σπόρο» όχι μόνο για το κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών στα σχολικά χρόνια, αλλά και μετέπειτα στην αγορά εργασίας.

