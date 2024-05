Beauty

Ελένη Μενεγάκη: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε χωρίς ίχνος μακιγιάζ!

Η Ελένη Μενεγάκη εκτός από την καθημερινή επικοινωνία που έχει με τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή της και τη συχνότητα του Mega, έχει αναπτύξει και μια ξεχωριστή σχέση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια όποτε επιθυμεί δημοσιεύει διάφορες φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram από την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

Το πρωί του Σαββάτου 18 Μαΐου, η Ελένη Μενεγάκη έκανε μια νέα ανάρτηση.

Πιο αναλυτικά, πόσταρε μια καινούργια φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη

«Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό ταξιδεύει…», έγραψε στη λεζάντα η Ελένη Μενεγάκη.

Δείτε την ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki