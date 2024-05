Fashion

Οι λαμπερές εμφανίσεις της Ντέμι Μουρ στο Φεστιβάλ των Καννών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Ντέμι Μουρ κλέβει τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών.

Η διάσημη ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, "Kinds of Kindness", φορώντας μίας κόκκινη στράπλες τουαλέτα γνωστού ιταλικού οίκου μόδας. Η Μουρ πιο λαμπερή από ποτέ μαγνήτισε πάνω της τα βλέμματα όλων με την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Η εντυπωσιακή σταρ παρευρέθηκε και στην τελετή για τα Chopard Trophee Awards το βράδυ της Παρασκευής, όπου εμφανίστηκε φορώντας μία τρικουάζ στράπλες τουαλέτα διάσημου ισπανικού οίκου μόδας αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως είναι από τις πιο λαμπερές σταρ του Hollywood.

Την Δευτέρα, 20 Μαΐου, θα προβληθεί στο Φεστιβάλ των Καννών η νέα ταινία της Μουρ, "The Substance", στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τους Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Ντένις Κουέιντ.