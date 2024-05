Celebrity

Λατρεύει το χορό η Σιλό Τζολί-Πιτ

Η 17χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) και του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Σιλό, εντυπωσιάζει με τις χορευτικές της ικανότητες σύμφωνα με ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε χορογραφία του ταλαντούχου Lil Kelaan Carter, το βίντεο δείχνει τη Σιλό ντυμένη με μία φόρμα, αθλητικά παπούτσια και ένα oversized μπλουζάκι να χορεύει σόλο στους δυναμικούς ρυθμούς του τραγουδιού «Tanzania» των Uncle Waffles και Tony Duardo.

«Η κίνησή της είναι τρελή. Σε ευχαριστώ για την ενέργειά σου» έγραψε στη λεζάντα του λογαριασμού του στο Instagram ο χορογράφος της.

View this post on Instagram A post shared by Lil Kelaan Carter (@lilkcarter)