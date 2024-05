Celebrity

Ο Νίκος Μάνεσης "καρφώνει" την Μαρίνα Σάττι: "Αν νυστάζεις πας στο ξενοδοχείο και κοιμάσαι να συνέλθεις"

Το πρωί του Σαββάτου 18 Μαΐου ο Νίκος Μάνεσης μέσα από την εκπομπή του "Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση" έκανε το δικό του σχόλιο για τη Eurovision και το χασμουρητό της Μαρίνας Σάττι στην συνέντευξη Tύπου του μουσικού διαγωνισμού μετά τον Β’ Ημιτελικό, την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Ακόμη, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη δήλωση των χορευτών της για την καταγωγή τους.

Όσα είπε ο Νίκος Μάνεσης

«Την προηγούμενη βδομάδα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, γιατί ήταν σε εξέλιξη η Eurovision και έπρεπε να υπάρχει ένας σεβασμός. Τώρα που πέρασε, να πούμε δύο πράγματα, γιατί είδα ότι όλη την εβδομάδα υπήρχε μία γενικότερη διαμάχη.

Εξωτερική πολιτική δεν μπορούν να κάνουν ούτε οι τραγουδιστές, ούτε οι χορευτές, ούτε οι συνθέτες, ούτε κανείς. Γιατί; Γιατί όλοι οι αυτοί οι ταλαντούχοι άνθρωποι υπό τη μπαγκέτα του Φωκά Ευαγγελινού πήγαν με δικά μας λεφτά. Οπότε, αν νυστάζεις, κυρία Σάττι, πας στο ξενοδοχείο και κοιμάσαι να συνέλθεις. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την εικόνα.

Δεν είναι εικόνα αυτή. Ξεκάθαρα πράγματα. Είσαι κουρασμένη; Στο ξενοδοχείο και δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η κυρία Σάττι. Ποιος είναι αυτός που μανατζάρει τους καλλιτέχνες και τους χορευτές στη Eurovision από την πλευρά της ΕΡΤ, για να τους προφυλάξει; Οι άνθρωποι είναι ταλαντούχοι αλλά δεν ξέρουν να κάνουν πολιτική. Εξετέθημεν με αυτό που είδαμε. Είσαι κουρασμένη; Πήγαινε στο ξενοδοχείο, πάρε τα φάρμακά σου και ξεκουράσου. Όχι τώρα να ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου.

Οι χορευτές που κατάγονται από τη Θράκη δήλωσαν Τούρκοι. Δικαίωμά σου να πιστεύεις ό,τι θέλεις αλλά να πας να χορέψεις με την Τουρκία. Εδώ με λεφτά του ελληνικού λαού έρχεσαι και χορεύεις, επειδή είσαι και ταλαντούχος, ως Έλληνας μουσουλμάνος. Αυτά δεν ελέγχθηκαν και βγήκαν προς τα έξω. Την εξωτερική πολιτική δεν την κάνουν τραγουδιστές και χορευτές», είπε ο Νίκος Μάνεσης.

