Ελληνίδα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά μαμά και το ανακοίνωσε μέσω Facebook

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η ηθοποιός Ξανθή Γεωργίου.

Συγκεκριμένα, η ίδια έγινε για πρώτη φορά μαμά και την ευχάριστη είδηση την έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η Ξανθή Γεωργίου δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία κρατάει αγκαλιά και θηλάζει το νεογέννητο παιδάκι της.

«Αυτό το συναίσθημα..», έγραψε στη λεζάντα η Ξανθή Γεωργίου και δέχτηκε τις ευχές των διαδικτυακών της φίλων.

Δείτε την ανάρτησή της.

Ποια είναι η Ξανθή Γεωργίου

Η Ξανθή Γεωργίου έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, μεταξύ άλλων, το "Ουζερί Τσιτσάνης" σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη.

Μάλιστα, η ηθοποιός ήταν Πρωθιέρεια στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Beijing 2022, Tokyo 2020.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Έχει κάνει σπουδές κλασικού και σύγχρονου χορού και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής στην Ελλαδα και το εξωτερικό.