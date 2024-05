Celebrity

Περικλής Κονδυλάτος για Έλενα Παπαρίζου: "Όταν μία κοπέλα έχει παραπανίσια κιλά, τα στρας και οι πούλιες δίνουν όγκο"

Στην κάμερα της εκπομπής "I Love ΣουΚου" και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βουδούρη μίλησε ο Περικλής Κονδυλάτος.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων, μεταξύ άλλων, σχολίασε τη συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι στην Eurovision, αλλά και την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου.

Όσα είπε ο Περικλής Κονδυλάτος

«Είναι διαγωνισμός βλακείας. Αυτό συμβαίνει στη σημερινή εποχή. Ποιος θα είναι πιο βλάκας και θα κάνει τη μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Ποιος θα γίνει viral για το οποιονδήποτε λόγο. Τη Μαρίνα Σάττι την εκτιμώ, όμως, αυτή η στιγμή της με απογοητεύει σε όλα της. Δεν μπορώ να σχολιάσω την εμφάνιση ενός ανθρώπου όταν αυτό που κάνει με θίγει σαν Έλληνα. Όταν βγαίνουμε έξω και προβάλλουμε την εικόνα μας, έχουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους. Ούτε χασμουριόμαστε στους δημοσιογράφους, ούτε δείχνουμε τα οπίσθιά μας στο Instagram για να δείξουμε πόσο πολύ δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Όταν εκπροσωπείς μία χώρα, σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Η εμφάνισή της δεν μου άρεσε καθόλου και το ρούχο είναι σαν σακούλα σκουπιδιών. Το video clip είναι για τα σκουπίδια και οτιδήποτε προσβάλει τους Έλληνες», είπε ο Περικλής Κονδυλάτος για την Μαρίνα Σάττι.

«Όταν μία κοπέλα έχει παραπανίσια κιλά, τα στρας και οι πούλιες δίνουν όγκο γιατί καθρεφτίζουν το φως από παντού. Για την αισθητική της Eurovision που υπάρχει glitter, δεν ήταν λάθος», πρόσθεσε ο Περικλής Κονδυλάτος για την Έλενα Παπαρίζου.

«Έχω κουραστεί με το gender fluidity. Με τα pride, τα ουρλιαχτά και ποιος θα διεκδικήσει κάποιο δικαίωμα και ποιος έκανε bullying σε ποιον. Πραγματικά είναι ένας πονοκέφαλος αυτός με τον προσδιορισμό. Άσχετα με τον διαγωνισμό, κατάλαβα τη σημειολογία του ανθρώπου που το έντυσε, το ντύσιμο ήταν σωστό. Είναι καλαίσθητο, μοντέρνο κι ωραίο. Ταιριάζει σε έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν προσδιορίζω το φύλο μου. Μοιάζει σαν ανδρόγυνη μπαλαρίνα και έχει μέσα στοιχεία και ανδρικά και γυναικεία μέσα από την απαλότητα του υφάσματος», είπε ακόμη.

