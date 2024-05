Celebrity

Μπέττυ Μαγγίρα: Η on air εξομολόγησή της - "Το ένιωσα κι εγώ με τον θάνατο της μητέρας μου"

Το πρωί του Σαββάτου 18 Μαΐου με αφορμή την εξομολόγηση της Φωτεινής Δάρρα για την απώλεια της μητέρας της στην εκπομπή "I Love ΣουΚου", η Μπέττυ Μαγγίρα από την πλευρά της αναφέρθηκε στη δική της μαμά που έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια.

Όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα

«Εγώ θα μείνω ότι και με το φευγιό της μάνας της είχε μία απελευθέρωση, μια λύτρωση, ενηλικίωση. Θα συμφωνήσω γιατί ένιωσα κι εγώ το ίδιο. Δεν το λέω από την άποψη ότι η μαμά σου σε κρατά σε κάτι, αλλά είναι τέτοιο το σοκ και τέτοια η διάσταση που παίρνει μέσα σου το γεγονός, που λες ότι θα ζήσω και θα κάνω πραγματικά αυτό που μου αρέσει και δεν θα δώσω κι αναφορά σε κανέναν. Κι εγώ το ένιωσα με το φευγιό της μητέρας μου. Ίσως πια ενηλικιώνεσαι και νιώθεις πως φεύγεις από τον λώρο. Σε κάνει να πατήσεις πιο γερά στα πόδια σου. Σίγουρα παίζει ρόλο και η ηλικία και ότι ωριμάζεις μεγαλώνοντας, οπότε μπορείς να το διαχειριστείς διαφορετικά», είπε η Μπέττυ Μαγγίρα συγκινημένη.

