Celebrity

Πιρς Μπρόσναν: Ο ηθοποιός έγινε 71 ετών! Η ερωτική εξομολόγηση της συζύγου του για τα γενέθλιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Τα γενέθλιά του είχε ο Πιρς Μπρόσναν και έκλεισε 71 χρόνια ζωής.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός δέχτηκε χιλιάδες ευχές αυτή την ξεχωριστή, για εκείνον, ημέρα και από τα πρώτα πρόσωπα που έσπευσαν να του ευχηθούν ήταν η επί 30 χρόνια σύζυγός του, Κίλι Σέι Σμιθ.

Η ανάρτηση της συζύγου του Πιρς Μπρόσναν

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη του Πιρς Μπρόσναν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του από το παρελθόν, την οποία συνόδευσε με μια ερωτική εξομολόγηση.

«Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Κίλι Σέι Σμιθ και πρόσθεσε: «Είσαι ο βράχος μου, η άγκυρά μου, τα πάντα μου...και σε αγαπώ ατελείωτα».

Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, πως το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1994 σε ένα πάρτι στην παραλία του Μεξικού και το 2001 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στην Ιρλανδία. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο γιους τον 27χρονο Ντίλαν και τον 23χρονο Πάρις.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Keely Shaye Brosnan (@keelyshayebrosnan)