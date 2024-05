Celebrity

Τζένιφερ Λόπεζ & Μπεν Άφλεκ: Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

Φήμες που θέλουν τον Μπεν Άφλεκ και την να χωρίζουν κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στο Χόλυγουντ.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης 16/05 το ζευγάρι πραγματοποίησε μια κοινή εμφάνιση μετά από περίπου δυο μήνες.

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκαν σε εκδήλωση του σχολείου του 15χρονου παιδιού του ηθοποιού, Φιν Άφλεκ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στην DailyMail: «Ο Μπεν δεν φαινόταν χαρούμενος που είδε την Τζένιφερ Λόπεζ. Όταν την είδε να βγαίνει από το αυτοκίνητό της, δεν αγκαλιάστηκαν, ούτε φιλήθηκαν».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Λατίνα σταρ έφερε στο παιδί του Μπεν Άφλεκ ένα όμορφο μπουκέτο με ηλιοτρόπια, ενώ και ο ηθοποιός κρατούσε μια ανθοδέσμη.

«Βάζουν ενιαίο μέτωπο. Η Τζένιφερ εμφανίστηκε με την Emme για να υποστηρίξει τον Fin. Η Emme είναι πολύ δεμένη με τον Fin, οπότε είναι φυσικό η Τζένιφερ, ανεξάρτητα από το τι περνάει με τον Μπεν, να ήταν εκεί», συμπλήρωσε η πηγή.

Το ζευγάρι πάντως για λίγα λεπτά συνομίλησε μόνο του στο πάρκινγκ, με την τραγουδίστρια να χαμογελά και να κοιτάζει τον Μπεν Άφλεκ στα μάτια.

Από την άλλη πλευρά το People αναφέρει πως το ζευγάρι έφτασε χωριστά, αλλά έφυγε μαζί ενώ και οι δυο τους φορούσαν τις βέρες τους.

