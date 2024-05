Celebrity

Ναταλία Γερμανού: Αυτός είναι ο νέος της συνεργάτης στο "Καλύτερα δε γίνεται"

Ένα νέο μέλος υποδέχθηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου 18/05 στην ομάδα του «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο λόγος για τον Φοίβο Κλαυδιανό, ο οποίος θα ενισχύσει το κομμάτι της ενημέρωσης, αφού ο Δημήτρης Πανόπουλος έχει φύγει από την εκπομπή λόγω της υποψηφιότητάς του στις Ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Καλωσορίσουμε στην παρέα του Καλύτερα δε γίνεται έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, συντάκτη του Dnews. Ο Φοίβος Κλαυδιανός μπαίνει στην παρέα μας. Πολιτικός συντάκτης κιόλας, το οποίο στα μάτια μου σε κάνει πάρα πολύ… Με ενδιαφέρει η πολιτική γενικά, μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα για την πολιτική», είπε η Ναταλία Γερμανού και έδωσε τον λόγο στον νέο της συνεργάτη, ο οποίος μίλησε για την νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Μενίδι.