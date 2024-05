FLife

Γέννησε η Ειρήνη Γκανιάτσου - Το φύλο του μωρού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Ειρήνη Γκανιάτσου, καθώς έγινε μαμά για πρώτη φορά.

Η δημοσιογράφος και επιχειρηματίας κράτησε στην αγκαλιά της την Παρασκευή 17/05 τον καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της, Θανάση και ζει μοναδικές στιγμές.

Το ευχάριστο γεγονός έκανε γνωστό η Ειρήνη Γκανιάτσου σήμερα με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καθώς κοινοποίησε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του μαιευτηρίου, το οποίο είναι γεμάτο με μπλε μπαλόνια, αφού το πρώτο της παιδί είναι αγοράκι.

Το FTHIS εύχεται στην Ειρήνη Γκανιάτσου να της ζήσει το μωράκι της!

