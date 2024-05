Celebrity

Αντιγόνη Κουλουκάκου: "Λύγισε" η ηθοποιός - "Ο πραγματικός λόγος που δεν παντρεύομαι είναι γιατί…"

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μπαμπά-δες» βρέθηκε η Αντιγόνη Κουλουκάκου η οποία παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον Τάσο Ιορδανίδη. Η ηθοποιός μίλησε στον συμπρωταγωνιστή της στη «Γη της Ελιάς» για τον γιο της, αλλά αναφέρθηκε και στον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή και δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της.

«Η εγκυμοσύνη και η γέννηση του γιου μου είναι βίωμα, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Εκτός του ότι είναι θαύμα της ζωής, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε λόγια. Κάθε μέρα ανακαλύπτω κάτι για μένα που δεν ήξερα, ανακαλύπτω τον γιο μου και είμαι σε ένα ρόλερ κόστερ ευφορίας. Οι κωλικοί δεν μου το χαλάνε, ούτε η κούραση, ούτε τα κακάκια, τα “πιπιά” μέσα στη μούρη. Τίποτα δεν στο χαλάει.

Στην αρχή δεν καταλάβαινα. Ήμουν έγκυος. Είχα δύσκολη εγκυμοσύνη, οι πρώτοι 3-4 μήνες ήταν δύσκολοι. Άρχισα να καταλαβαίνω πράγματα από την 22η εβδομάδα που αρχίζεις να τον ακούς. Και πάλι και θα πέσουν να με φάνε την ημέρα που γεννήθηκε πάλι δεν μπορώ να σου πω ότι έπαθα κάτι. Γεννήθηκε πολύ γρήγορα με καισαρική, ήταν κάτι πολύ ανώδυνο, αυτός ήταν πολύ όμορφος και καθόλου λερωμένος, λες και μου έφεραν μια κούκλα. Εγώ δεν είχα πονέσει καθόλου και δεν πέρασα τίποτα από όσα μου είχαν πει ότι θα συμβούν. Ήταν σαν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Άρχισα να νιώθω κάτι από τον πρώτο θηλασμό. Στον πρώτο θηλασμό ένιωσα όχι “δέσιμο”, αλλά βλέπεις ένα πλασματάκι που εξαρτάται από σένα και κάθε σου κίνηση το επηρεάζει. Εκεί ανακαλύπτεις το θαύμα.

Δεν ήθελα να κάνω παιδιά, δεν το έλεγα… Οι φορές που το σκεφτόμουν, γιατί μπορεί να ήμουν με έναν σύντροφο και να ήθελε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, εγώ δεν το είχα στα σχέδιά μου. Τώρα ήρθε κάπως φυσικά γιατί υπήρχαν ήδη δύο παιδιά και η τριβή με τα παιδιά και η αγάπη του συντρόφου μου προς τα παιδιά του και το πόσο καλός πατέρας είναι, μού έβαλε την ιδέα. Αν δεν τον είχα γνωρίσει δεν νομίζω ότι θα έκανα παιδιά. Έλεγα “όταν γνωρίσω τον πατέρα του παιδιού μου”, θα κάνω παιδιά…Είμαι αγορομάνα…Γενικά από μικρή έλεγα ότι θέλω δύο αγόρια, ήξερα και τα ονόματά τους. Είτε μου ερχόταν αγόρι, είτε κορίτσι, δεν θα άλλαζε κάτι», εξομολογήθηκε αρχικά η Αντιγόνη Κουλουκάκου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ρωτήθηκε από τον Τάσο Ιορδανίδη για τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή και η ίδια δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της.

«Θες να βάλω τα κλάματα; Έχω μια βέρα αλλά δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ο πραγματικός λόγος που δεν παντρεύομαι, -παντρεμένη με θεωρώ- δεν πάω στην εκκλησία ή στο δημαρχείο είναι γιατί δεν υπάρχει κάποιος να με πάει…Ένας λόγος δικός μου προσωπικός, εσωτερικός είναι αυτός», εξομολογήθηκε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.