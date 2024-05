Celebrity

Δείτε πως είναι το Τζέισον Αντιγόνη σήμερα: Το όνομα με το οποίο συστήνεται- "Χρησιμοποιώ αρσενική αντωνυμία τώρα"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» μίλησε ο Ιάσων Δούσης, ο οποίος στο παρελθόν είχε συστηθεί στο ελληνικό κοινό ως το Τζέισον Αντιγόνη. Ο ίδιος στο παρελθόν δήλωνε non- binary, ωστόσο σήμερα χρησιμοποιεί αρσενική αντωνυμία για να αυτοπροσδιοριστεί, έχει αλλάξει εμφάνιση και είναι καθηγητής, φροντιστηριούχος και εκδότης.

«Χρησιμοποιώ αρσενική αντωνυμία τώρα. Δεν σημαίνει πως βλέπω τον άνδρα με στερεοτυπα ή τη γυναίκα με στερεότυπα. Σταμάτησα τον αγώνα μου για να αφαιρεθεί το φύλο από την ταυτότητα. Ήθελα λίγο τον χρόνο μου, ίσως υπερεκτέθηκα, ήθελα να με ξαναψάξω. Το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμού ως προς το φύλο και τη σεξουαλικότητα είναι αέναο…

Δεν σχετίζεται η έκφραση φύλου με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν δέχτηκα την πρόταση του δικαστηρίου να προστεθεί στην ταυτότητα το όνομα “Αντιγόνη”, γιατί ο στόχος ήταν τότε να καταργηθεί το φύλο», είπε μεταξύ άλλων ο Ιάσων Δούσης.