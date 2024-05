Celebrity

Ο Λάκης Γαβαλάς για τη λεκτική ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε από μοναχούς: "Του τράβηξα το μούσι"

Μια ομοφοβική λεκτική επίθεση από μοναχούς δέχθηκε χθες ο Λάκης Γαβαλάς στο αεροδρόμιο ταξιδεύοντας από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Μάλιστα, ο σχεδιαστής μόδας κατέγραψε το περιστατικό και το ανέβασε στα social media.

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην εκπομπή «I Love Σουκού» και τη Χριστίνα Βουδούρη και περιέγραψε όσα έζησαν, αλλά και όσα έγιναν στη συνέχεια μέσα στο αεροπλάνο.

«Δεν είμαι πολύ καλά σήμερα μετά από αυτό το γεγονός που συνέβη. Με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Το σπίτι μου είναι δίπλα σε μια εκκλησία στον Άγιο Διονύση. Ακούω τις καμπάνες, με πιάνουν ευλαβικές στιγμές στη ζωή μου και παρόλο το ότι ξέρω διάφορες ιστορίες. Δυστυχώς μετά από αυτό που έγινε σήμερα, άκουσα και πάρα πολλά από πολλούς που μου έστειλαν μηνύματα: "Πόσο βρώμικοι είναι οι καλόγεροι". Με στεναχωρεί γιατί θέλω ο κόσμος να πιστεύει, να ανάβει το κερί του

Με το που πηγαίνω μέσα στην αίθουσα και αφήνω την τσάντα μου, γυρίζει αυτός με το στόμα του γεμάτο φαγητό και μου λέει: "Είσαι άνδρας ή γυναίκα;". Παίρνω και εγώ το κινητό μου και πάω και του λέω: "Σε καταγράφω, ξανακάνε μου την ερώτηση". Για να μην έχω την ευθύνη ότι καταγράφω κάποιον κρυφά. Μετά μου λέει αυτός πάλι αυτό το πράγμα.

Τελευταία στιγμή μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο και αυτοί κάθονταν φυσικά στην πρώτη θέση. Και ξαφνικά μου λένε: "Π***ης, π***ης", μέσα στο αεροπλάνο την ώρα που μπήκα, ο ίδιος ο μοναχός. Το είδαν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα και μου λένε: "Αν θέλεις θα έρθουμε ως μάρτυρες". Ταράχτηκα. Ένας μικρός κύκλος που είναι ένα αεροπλάνο, τρεις άνθρωποι με μαύρα, με γένια. Το κακό είναι ότι εγώ δυστυχώς δεν ζητώ συγγνώμη, θα ζητήσω από τον πνευματικό μου να μου την δώσει. Αλλά του τράβηξα το μούσι, γιατί με έπιασε μια κακία και λέω: "Δεν είναι δυνατόν". Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι εκπροσωπώ τους ανθρώπους που πιστεύουν στην εκκλησία, κάνουν δωρεές, δίνουν τη ζωή τους, προσεύχονται μέρα-νύχτα και αυτοί αλλοιώνουν όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή τη μυσταγωγία. Δεν θα απευθυνθώ στη Δικαιοσύνη. Όποιοι είναι και είδαν και κάνανε και αν η Εκκλησία θεωρήσει ότι πρέπει να τους βάλει σε τάξη, ας τους βάλει σε τάξη», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.