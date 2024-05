Celebrity

Πρώην παίκτης του ελληνικού Survivor έγινε πατέρας και το ανακοίνωσε μέσω Instagram

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Κωνσταντίνος Τσεπάνης, καθώς έγινε πατέρας.

Ο πρωταθλητής της ελληνορωμαϊκής πάλης που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor το 2018 έκανε γνωστό το ευχάριστο γεγονός μέσα από μια ανάρτησή που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Κωνσταντίνος Τσεπάνης κοινοποίησε μια φωτογραφία του νεογέννητου γιου του μέσα από το μαιευτήριο λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Θυμίζουμε πως όπως σας είχε αποκάλυψε το FTHIS ο γιος του Κωνσταντίνου Τσεπάνη θα πάρει το όνομα Παύλος και αποτελεί καρπό του έρωτά με την Νίνα Ποτουρίδη, με την οποία είμαι μαζί τέσσερα χρόνια και έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Δείτε την ανάρτηση του Κωνσταντίνου Τσεπάνη: