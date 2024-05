Celebrity

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της, Νάγια και η εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλια της είχε πριν από λίγες ημέρες η μεγάλη κόρη της Σταματίνας Τσιμτσιλή, Νάγια, η οποία έγινε 11 ετών.

Η πρωτότοκη κόρη της παρουσιάστριας γεννήθηκε την 1 Μάϊου του 2013, ωστόσο η παρουσιάστρια την γιόρτασε σήμερα, καθώς τα γενέθλιά της έπεσαν την Μεγάλη Εβδομάδα.

Μάλιστα η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία μαζί της όπου την φιλά τρυφερά και έγραψε: «Η πρώτη μου αγάπη».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια μας έδειξε την εντυπωσιακή τούρτα που έσβησε η κόρη της για 11αγνεέθλιά της, η οποία ήταν ροζ και είχε πάνω γοργόνες και κοχύλια.

Θυμίζουμε πως η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει αποκτήσει με τον Θέμη Σοφό, άλλα δυο παιδιά, την 10 ετών Μαίρη και τον 6 ετών Γιάννη.