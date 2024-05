Celebrity

J2US: Εκτός η Καίτη Γαρμπή - Ποια τραγουδίστρια πήρε την θέση της στην κριτική επιτροπή;

Με νέο live επέστρεψε το βράδυ του Σάββατου το J2US. Μετά από την απουσία της η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στην κριτική επιτροπή του μουσικού σόου, αλλά σήμερα ήταν εκτός η Καίτη Γαρμπή.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αυστραλία για προγραμματισμένες συναυλίες και έτσι στη θέση του κριτή κάθισε μια παλιά γνώριμη του J2US.

Ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη του J2US υποδέχθηκε τους υπόλοιπους τρεις κριτές, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή και Σταμάτη Φασούλη και αποκάλυψε ποιος θα καθίσει στην θέση της Καίτης Γαρμπή απόψε.

Ο λόγος για την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει πάρει μέρος στο μουσικό σόου στο παρελθόν και είχε κερδίσει μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.