Βασιλιάς Κάρολος: Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο - Που θα βρεθεί;

Ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να έχει διαγνωστεί με καρκίνο και να υποβάλλεται σε θεραπείες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει και πάλι τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Στις 30 Απριλίου έκανε την αρχή και βρέθηκε μαζί με την Καμίλα στο University College Hospital Macmillan Cancer Centre στο Λονδίνο, σε μια δημόσια εκδήλωση υποστήριξης προς το προσωπικό, τους ασθενείς και τη συνεχιζόμενη ερευνητική εργασία.

Από τότε ακολούθησαν και άλλες εμφανίσεις, ενώ όπως έγινε γνωστό από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζεται για το πρώτο του ταξίδι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη διάγνωση με καρκίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ταξιδέψουν στη Γαλλία στις 6 Ιουνίου για τους επίσημους εορτασμούς της 80ής επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας.

