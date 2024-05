Celebrity

Στάθης Σχίζας: "Η κόρη μου έμαθε από τα sites ότι χωρίσαμε με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου"

Στην εκπομπή «Γεια σου» και τη Νάνσυ Παραδεισανού παραχώρησε συνέντευξη ο Στάθης Σχίζας.

Ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor μίλησε μεταξύ άλλων για την κόρη του, αποκαλύπτοντας πως έμαθε τον χωρισμό του από την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου από τα sites.

«Όταν χώρισα με τη μητέρα της κόρης μου, πήγα σε έναν παιδοψυχολόγο. Αναγκαστικά πρέπει να πας, πόσω μάλλον όταν είναι μικρό το παιδί. Μπορεί να την τραυματίσεις ψυχικά εφ’ όρου ζωής. Δεν γεννηθήκαμε γονείς. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλός πατέρας, αυτό θα μου το πει η κόρη μου όταν μεγαλώσει» είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας και συνέχισε:

«Αν κάνω στο μέλλον σταθερή σχέση, θα την γνωρίσω στην κόρη μου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε συνέχεια στο παιδί. Την Αλεξάνδρα την ήξερε. Δεν μέναμε όλοι μαζί να θέλει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Το έμαθε από τα sites ότι χωρίσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι στο σχολείο μιλάνε για τα παιχνίδια τους, για τα μαθήματά τους κι όχι για τη σχέση μεγάλων ανθρώπων».