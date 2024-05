Celebrity

J2US: Συγκίνησε ο Γιάννης Σεβδικαλής - Ξέσπασε σε κλάματα η Σοφία Κουρτίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Με νέο live επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου το J2US. Ένα από τα ζευγάρια που ανήκαν στην σκηνή ήταν ο Γιάννης Σεβδικαλής και η Σοφία Κουρτίδου, οι οποίοι ερμήνευσαν το κομμάτι “Unstoppable” και συγκίνησαν κριτική επιτροπή και κοινό.

O Παραολυμπιονίκης εμφανίστηκε με ακάλυπτα τα πρόσθετα μέλη και αφού τελείωσε την ερμηνεία μίλησε για το ατύχημα που είχε και πέρασε το δικό του δυνατό μήνυμα.

«Παρόλο που το ατύχημα μου έφερε στη ζωή μου πολύ ζόρικα πράγματα, με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Οπότε δεν θα το άλλαζα και φυσικά μου έφερε και τη Σοφία», δήλωσε ο Γιάννης Σεβδικαλής με την Σοφία Κουρτίδου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Ήθελα να πω και εγώ ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά που έχει καταφέρει ο Γιάννης στον αθλητισμό, τα οποία είναι αμέτρητες επιτυχίες και μας έχει κάνει περήφανους ως Έλληνες. Εμένα όμως προσωπικά με κάνει περήφανη ως άνθρωπο καθημερινά που συμβιώνω μαζί του. Γιατί πραγματικά είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα και τον θαυμάζω», σημείωσε η Σοφία Κουρτίδου εμφανώς συγκινημένη.

Το ζευγάρι του J2US αποθεώθηκε από την κριτική επιτροπή και απέσπασε 40 βαθμούς.