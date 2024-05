Celebrity

Έμα Στόουν: Αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο στις Κάννες - "Είναι η μούσα μου"

Πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ των Καννών έκανε η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, "Kinds of Kindness". Πρωταγωνίστρια της ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη είναι η Έμα Στόουν, η οποία κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ γυναίκειου ρόλου φέτος για τον ρόλο της στο "Poor Things".

Η Έμα Στόουν μιλώντας στην κάμερα δήλωσε πως ο Γιώργος Λάνθιμος είναι η μούσα της και όχι το αντίστροφο.

«Είναι η μούσα μου», δήλωσε χαμογελώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Kinds of Kindness».

«Είμαι φεμινίστρια. Αυτό ακριβώς είναι που έχει νόημα για μένα», συμπλήρωσε η Έμα Στόουν και πρόσθεσε για τη συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο: «Νιώθω εξαιρετικά άνετα στα πλατό του Γιώργου Λάνθιμου, έχω την εντύπωση ότι μπορώ να κάνω τα πάντα μαζί του. Τον εμπιστεύομαι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη».

Όσον αφορά τις ταινίες που επιλέγει για να πρωταγωνιστήσει δήλωσε: «Θεωρώ τους χαρακτήρες ενδιαφέροντες, τα πάντα ενδιαφέροντα και είναι γιατί κάτι θέλω να εξερευνήσω».

Photo Credits: Zuma Press