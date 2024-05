Celebrity

Ελένη Τσολάκη για κακοποιητικές συμπεριφορές στην τηλεόραση: "Εγώ ενδεχομένως ήμουν τυχερή, αλλά είναι γεγονός..."

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Ελένη Τσολάκη στο περιοδικό Hello και στην δημοσιογράφο, Μαρία Κολλιάτσα. Η παρουσιάστρια του Open μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν έχει δεχθεί κακοποιητική συμπεριφορά στον χώρο της τηλεόρασης, αποκαλύπτοντας πως σε αυτό στάθηκε τυχερή.

Σε έχει τρομάξει η βιαιότητα που υπάρχει πλέον στην κοινωνία μας;

Πάρα πολύ. Μέσα από την εκπομπή έχω κάνει συνεντεύξεις με γυναίκες που κακοποιήθηκαν, αναδείξαμε θέματα με παιδιά που λειτουργούν εν βρασμώ, βλέπω τι συμβαίνει στην κοινωνία και είναι τρομακτικό. Σε αντίθεση με πολλούς, δεν πιστεύω ότι πρόκειται για απόρροια του εγκλεισμού λόγω του Covid 19, αλλά ότι είναι ο τρόπος που έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Θεωρώ ότι η οικογένεια έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές που βλέπουμε και που εκδηλώνονται κάτω από την προστασία της αγίας ελληνικής οικογένειας και από λάθος πεποιθήσεις. Δεν κατηγορώ τους γονείς, όμως, εμείς οι πιο νέοι οφείλουμε να το αλλάξουμε. Οφείλουμε να πούμε σε μια γυναίκα που δεν είναι καλά στην οικογενειακή της ζωή να φύγει και οφείλουμε να την βοηθήσουμε να το κάνει.

Έχεις κληθεί να αντιμετωπίσεις κακοποίηση σε αυτόν τον χώρο όπου κινείσαι επαγγελματικά;

Όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει σε ψυχολογικό επίπεδο ή λεκτικά στον χώρο μας. Οι κακοποιητικές συμπεριφορές και πράξεις υπάρχουν. Εγώ ενδεχομένως ήμουν τυχερή, αλλά είναι γεγονός ότι πρόκειται για έναν σκληρό χώρο.