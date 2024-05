Media

J2US: Αυτό είναι το ζευγάρι που αποχώρησε στο 12ο live

Το βράδυ του Σαββάτου 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το δωδέκατο live του "Just the 2 of Us".

Τα 10 ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής προκειμένου να αποσπάσουν καλές βαθμολογίες και καλά σχόλια από την κριτική επιτροπή (Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή, Βίκυ Σταυροπούλου και Κατερίνα Λιόλιου), αλλά και τις θετικές ψήφους του τηλεοπτικού κοινού.

Το ζευγάρι που αποχώρησε από το J2US

Στο τέλος της βραδιάς, ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε πως ένα από τα ζευγάρια έπρεπε να αποχωρήσει.

Τελευταίοι έμειναν ο Στάθης Σχίζας και ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος χωρίς τις coach τους. Να σημειώσουμε, πως ο Στάθης Σχίζας διαγωνίζεται με την Μαλού και ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος με την Daphne Lawrence.

Τελικά, αυτοί που αποχώρησαν από το "Just the 2 of Us" ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος και η Daphne Lawrence.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος κατά την αποχώρησή του ευχαρίστησε τον Νίκο Κοκλώνη και εξέφρασε τη χαρά του που συμμετείχε στο μουσικό show.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.