Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, μετά τις φήμες χωρισμού

Τις τελευταίες ημέρες πολλές ήταν οι φήμες που ήθελαν τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τη Χρύσα Μιχαλοπούλου να έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

«Υπάρχει μια έντονη φημολογία το τελευταίο διάστημα ότι ο γνωστός MasterChef, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η ηθοποιός, Χρύσα Μιχαλοπούλου, δεν είναι πια μαζί. Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και δεν κάνουν αρκετές δημόσιες εμφανίσεις, ούτε στα social, αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα κρατούν μια απόσταση μεταξύ τους. Οι φήμες λένε ότι έχουν χωρίσει, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τον γιο τους, Κίμωνα. Το τελευταίο διάστημα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει αφαιρέσει όλες τις προσωπικές φωτογραφίες που είχε με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο από το Instagram», είπε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος, Τζώρτζια Συρίχα, στην εκπομπή "Επί τόπου" το προηγούμενο Σάββατο.

Η φωτογραφία του Λεωνίδα Κουτσόπουλου με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου έβαλαν τέλος σε αυτές τις φήμες, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες στα social media στη Γιορτή της Μητέρας.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δημοσίευσε ξανά φωτογραφία με την ηθοποιό.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα που βλέπουμε τη Χρύσα Μιχαλοπούλου να φοράει τη μπλούζα της αγαπημένης ομάδας του κριτή του "MasterChef", του Πανιωνίου.

Μάλιστα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος "κατηγόρησε" τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, καθώς όπως φαίνεται η ομάδα του έχασε.

«Κατσικοπόδαρη. Χάσαμε», έγραψε με χιούμορ ο σεφ.

