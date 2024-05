Celebrity

Γνωστός Έλληνας ηθοποιός έγινε για δεύτερη φορά πατέρας! (Φωτογραφία)

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του διανύει ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά του Alpha "Μην αρχίζεις την Μουρμούρα" την σεζόν 2016 - 2017, έγινε για δεύτερη φορά πατέρας.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Πλεμμένου για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η σύντροφός του και επίσης ηθοποιός, Ιφιγένεια Μακρή, αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό τους μέσα στο μαιευτήριο.

«Δεύτερο μωρό», έγραψε στη φωτογραφία ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος και η Ιφιγένεια Μακρή έχουν αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, ένα κοριτσάκι που ήρθε στη ζωή το 2021.

