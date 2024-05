Celebrity

H on air αποκάλυψη του Νίκου Μάνεση: "Με διέγραψαν από την ΕΣΗΕΑ επειδή είπα το αυτονόητο"

Το πρωί της Κυριακής 19 Μαΐου ο Νίκος Μάνεσης μέσα από την εκπομπή του "Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση" αποκάλυψε πως η ΕΣΗΕΑ τον διέγραψε από τα μητρώα της.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανέφερε στους συνεργάτες του και στους τηλεθεατές το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση της Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Όσα είπε ο Νίκος Μάνεσης

«Δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί κατά την άποψή μου οι δημοσιογράφοι επιλέγουν να εμπλακούν στην πολιτική. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αρκεί να μη με ενοχλεί. Η δική μου θέση είναι και απαιτώ να τη σεβαστούν ότι ένας δημοσιογράφος - με όποιον τρόπο, με χιούμορ ή δηκτικότητα – πρέπει να ασκεί κριτική στην εξουσία με επιχειρήματα, ακόμα και να είναι πρωθυπουργός η μάνα και ο πατέρας του.

Όταν ο δημοσιογράφος γίνει εξουσία, τα πράγματα αλλάζουν και απεκδύομαι του ρόλου μου. Εγώ επέλεξα να λύσω τα οικονομικά μου προβλήματα εργαζόμενος και ενδεχομένως μέχρι τα βαθιά γερατειά. Κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να προσφέρουν στην κοινωνία. Τους δίνουμε συγχαρητήρια, μακάρι να εκλεγούν, να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και να τους καμαρώνουμε. Είμαι τόσο αναλυτικός, γιατί τα οργανωμένα τρολάκια είναι έτοιμα να γράψουν ότι ο Μάνεσης επιτίθεται, κάνει, ράνει.

Το ξέρεις ότι με διέγραψαν από την ΕΣΗΕΑ εδώ και καιρό, επειδή είπα το αυτονόητο. Δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι σαφώς υπάρχουν και τα τρολ και σε κάποιες ομάδες υπάρχει και υψηλόβαθμος δημοσιογράφος που τους οργανώνει. Και επειδή προσέβαλα τη δημοσιογραφία - γιατί είμαστε και οι τιμιότεροι άνθρωποι - έφαγα και τη διαγραφή. Μου είπαν να περάσω κατ’ επανάληψη από το πειθαρχικό. Δεν ασχολήθηκα και ούτε πρόκειται να ασχοληθώ. Αυτό είναι το σωματείο που μας προστατεύει. Άρα τώρα μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Θα βρω την ευκαιρία λίγο πριν λήξει η ποινή και ξανά τα ίδια. Έχει προκύψει και παρωδία αυτό το πράγμα.

Μου έχει έρθει και ένα μήνυμα ότι έχει προκύψει δικογραφία εις βάρος μου… δικογραφία από το συνδικαλιστικό σωματείο. Για όνομα της Παναγίας», είπε ο Νίκος Μάνεσης.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.