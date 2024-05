Celebrity

Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από το ταξίδι της στην Άνδρο - "Αυτό το μέρος μου πάει πολύ"

Μπορεί η Ελένη Μενεγάκη καθημερινά να επικοινωνεί με τους τηλεθεατές και να τους καλησπερίζει μέσα από την εκπομπή της και τη συχνότητα του Mega, ωστόσο πάντα θα βρει χρόνο για να αφιερώσει στον εαυτό της και στην οικογένειά της.

Έτσι, η παρουσιάστρια κάνει πράγματα που της αρέσουν και την ευχαριστούν.

Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη όποτε βρίσκει ευκαιρία - κυρίως τα Σαββατοκύριακα - κάνει εξορμήσεις εκτός Αθηνών.

Ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς φυσικά είναι η Άνδρος.

Η νέα φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη από την Άνδρο

Το πρωί της Κυριακής 19 Μαΐου η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ στο ταξίδι που έκανε αυτή τη φορά στην Άνδρο.

«Αυτό το μέρος … μου πάει πολύ! Άνδρος», έγραψε στη λεζάντα η Ελένη Μενεγάκη δείχνοντας ακόμη μια φορά πόσο αγαπάει το Κυκλαδίτικο νησί.

