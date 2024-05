Celebrity

Λένα Δροσάκη: "Ένιωσα απόγνωση που το διαζύγιό μου έγινε δημόσιο θέμα" - "Λύγισε" on camera η ηθοποιός

Στην κάμερα της εκπομπής "Δύο στις Δέκα" και στη δημοσιογράφο Εύη Βαρδάκη μίλησε η Λένα Δροσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και στις διαστάσεις που πήρε το θέμα στα Μέσα.

Όσα είπε η Λένα Δροσάκη

«Τα χρόνια μετά το millenium δεν ήταν τόσο ανέμελα όσο τα περιμέναμε. Ήλπιζα ότι θα γίνω ηθοποιός, ότι όλα θα είναι πολύ όμορφα και θα έρθουν εύκολα. Όλα όμως έγιναν δύσκολα, ήρθε η κρίση, τα πάνω-κάτω. Τα πάντα κατέρρεαν γύρω μας.

Θυμάμαι να έχω 50 λεπτά του ευρώ στην τσέπη μου για μέρες. Ήμουν όμως πολύ τυχερή, γιατί είχα φίλους που μαζευόμασταν, έφερνε ο ένας μακαρόνια, ο άλλος το άλλο, τρώγαμε όλοι μαζί και υπήρχε ο ένας για τον άλλο. Υπήρχε ένα μοίρασμα, ήταν ό,τι πιο ευλογημένο έχω ζήσει.

Το βραβείο Μελίνα Μερκούρη ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ συγκινητικό και είχε ένα χρηματικό έπαθλο που με βοήθησε πάρα πολύ, να μείνω άλλη μία χρονιά στην Αθήνα, αλλά και καλλιτεχνικά, γιατί ακούστηκε το όνομά μου. Την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη δεν τη φόρεσα ποτέ, ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα βαζάκι με φακές», είπε η Λένα Δροσάκη.

«Το ότι βγήκα μπροστά στο κίνημα #Metoo είχε κόστος και αυτό θέλω να είναι παράδειγμα για το παιδί μου. Έχασα ανθρώπους από κοντά μου. Δεν μπορώ να ορίσω πως νιώθω μετά την κατάθεσή μου στο δικαστήριο», πρόσθεσε.

«Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ένιωθα κάθε λεπτό ότι θα λυγίσω. Αντλώ δύναμη από τον γιο μου. Περνούσα τόσα πολλά εκείνη την περίοδο που δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο (ένα διαζύγιο) και ενώ συνέβη ένιωθα απόγνωση. Έλεγα από μέσα μου: "τι θέλετε να σας πω τώρα;" Πλέον προσπαθώ να με αγαπώ και να με συγχωρώ περισσότερο. Γιατί κάνω κι εγώ πολλά λάθη. Κάποια στιγμή είχα σταματήσει να με αγαπάω. Εύχομαι να είμαι παρούσα σε κάθε στιγμή, σε κάθε λεπτό και να χαίρομαι στη στιγμή, ότι είμαι υγιής, το παιδί μου και η οικογένειά μου είναι καλά και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει», είπε στη συνέχεια με δάκρυα στα μάτια η Λένα Δροσάκη.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.