Celebrity

Άννα Χατζησοφιά: Η ανάρτηση "καρφί" για την υποψηφιότητα της Βίκυς Καγιά στα βραβεία κινηματογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Την υποψηφιότητα της Βίκυς Καγιά στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου σχολίασε η Άννα Χατζησοφιά με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Να σημειώσουμε, πως η Βίκυ Καγιά είναι υποψήφια για το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου ύστερα από τη συμμετοχή της στη νέα ταινία του Αλέξανδρου Βούλγαρη, "Πολύδροσο". Μάλιστα, ανάμεσα στις υποψήφιες ηθοποιούς βρίσκεται και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η Άννα Χατζησοφιά βλέποντας πως η Βίκυ Καγιά είναι υποψήφια στην ίδια κατηγορία με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ξέσπασε δημόσια.

Η ανάρτηση της Άννας Χατζησοφιά για τη Βίκυ Καγιά

«Πόσα θέλετε συνάδελφοι εκεί στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για να μας τρελάνετε; Υποψήφιες για το βραβείο α γυναικείου ρόλου και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και η Βίκυ Καγιά;», έγραψε η Άννα Χατζησοφιά.

Στη συνέχεια, η Άννα Χατζησοφιά απάντησε σε σχόλιο διαδικτυακού της φίλου: «Έχω αντίρρηση γενικά το να επιλέγονται μη ηθοποιοί, ειδικά για ρόλους αξιώσεων και όχι ένα πέρασμα, φερ ειπείν. Θα επιλέγατε ερασιτέχνη χειρουργό;».

Δείτε την ανάρτησή της.