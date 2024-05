Celebrity

Γαλήνη Τσεβά: H "Σόφη" του "Ντόλτσε βίτα" βάφτισε το δεύτερο εγγόνι της (Φωτογραφίες)

Η Γαλήνη Τσεβά έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τις σειρές του Mega "10 Λεπτά Κήρυγμα" και "Ντόλτσε Βίτα" και οι ρόλοι της και οι ατάκες της αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό.

Η χθεσινή ημέρα για την Γαλήνη Τσεβά ήταν αρκετά σημαντική για εκείνη, καθώς βάφτισε το δεύτερο εγγόνι της.

Την αποκάλυψη έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χελιδονούς στην Κηφισιά, όπου τελέστηκε το μυστήριο.

«Η αγαπημένη μου φίλη από παλιά @galinitseva βαφτιζε σήμερα το δεύτερο εγγονάκι της!!!! Απίστευτο αλλά αληθινό ... Πέρασαν τα χρόνια, κάποτε κάναμε τα γενέθλια της κόρης της Δανάης όταν ήταν μικρούλα κάθε χρόνο και τώρα η Δανάη έγινε μαμά για δεύτερη φορά.. Να της ζήσουν τα μωράκια της και πάντα να είμαστε όλοι υγιείς και να γιορτάζουμε όμορφες στιγμές...», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

