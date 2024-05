Media

Το Ναυάγιο - Επόμενα Επεισόδια: Ο Ιπποκράτης επιτίθεται στον Πέτρο

Αποκαλύψεις που συγκλονίζουν και μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του Mega, "Το Ναυάγιο".

Η Ειρήνη δεν αντέχει να ζει άλλο με τον Ιπποκράτη.

Η Βάσω μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον ρόλο που έπαιξε ο πατέρας της στον θάνατο των γονιών του Άγγελου.

Ο Ιπποκράτης επιτίθεται στον Πέτρο.

Το Ναυάγιο - Όσα θα δούμε από τη Δευτέρα 20 έως την Τετάρτη 22 Μαΐου

Το Ναυάγιο - Επεισόδιο 97 (Δευτέρα 20 Μαΐου)

Η Μαρία αποκαλύπτει στον Μάκη τα πάντα για το προξενιό της Λίνας με την ελπίδα ότι θα διαλύσει τη σχέση τους. Ένα κουτί με υπνωτικά χάπια στο δωμάτιο της Στέλλας οδηγεί την Ειρήνη σε μία σοκαριστική συνειδητοποίηση. Ο Παντελίδης επισκέπτεται τον Πέτρο στην αυλή. Του ζητάει να μη μιλήσει στη δίκη και τον εκβιάζει με τον φάκελο του Αντώνη στην ασφάλεια. Ο Μάκης βλέπει τον Όθωνα να βγαίνει από το σπίτι της Λίνας και πείθεται ότι η μητέρα του είχε δίκιο. Η Βάσω μαθαίνει ότι στο γραφείο του πατέρα της υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα «Κοντογιωργάκης» και ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ο Δημοσθένης Καλλέργης καλεί τον Γιώργη, τον Βασίλη και τον Μιχάλη στο γραφείο του για να τους κάνει μία σημαντική ανακοίνωση. Μια είδηση στο ραδιόφωνο για εμπορία βρεφών σοκάρει την Ειρήνη και τη βάζει σε σκέψεις.

Το Ναυάγιο - Επεισόδιο 98 (Τρίτη 21 Μαΐου)

Η ζωή με τον Ιπποκράτη είναι πια αφόρητη για την Ειρήνη. Πηγαίνει να βρει τον Πέτρο και του εκμυστηρεύεται τις υποψίες της για τον Ιπποκράτη. Η Λίνα αναγκάζεται να μιλήσει στον Μάκη για το προξενιό με τον Όθωνα, αλλά αυτός έχει χάσει πια την εμπιστοσύνη του και όλα δείχνουν πως ο έρωτάς τους δε θα αντέξει τη νέα σύγκρουση. Η Βάσω παίρνει στα χέρια της τα στοιχεία για το χρέος των γονιών του Άγγελου και συνειδητοποιεί ποιος είναι ο πατέρας της. Ο Βλάσσης ζητάει τον λόγο από τον Δημήτρη για την ειδική φροντίδα που δείχνει στη Θοδώρα και προμηνύονται συγκρούσεις. Ο Παντελίδης αποκαλύπτει στον Ιπποκράτη ότι είδε την Ειρήνη στο σπίτι του Πέτρου και αυτός σε έξαλλη κατάσταση καταφθάνει στην αυλή.

Το Ναυάγιο - Επεισόδιο 99 (Τετάρτη 22 Μαΐου)

Η Βάσω μαθαίνει τη σοκαριστική αλήθεια για τον σκοτεινό ρόλο του Δημήτρη στον θάνατο των γονιών του Άγγελου και αποφασίζει να κόψει τους δεσμούς με την οικογένειά της. Ο Ιπποκράτης επιτίθεται στον Πέτρο. Ο Δημοσθένης συναντιέται με τα θύματα του ναυαγίου ελπίζοντας να τους πείσει να τους αναλάβει. Κάποιος από αυτούς όμως εκφράζει έντονες ενστάσεις. Η Ευγενία συναντιέται με τον Άγγελο και μαζί καταστρώνουν ένα σχέδιο για να ξεμπροστιάσουν τον Ιπποκράτη. Ο Βασίλης διαβάζει στην εφημερίδα τις καταγγελίες για εμπορία βρεφών και ταράζεται. Η Μαρία και ο Βλάσσης αποκαλύπτουν στην έκπληκτη Θοδώρα πως ο Δημήτρης είναι τοκογλύφος ελπίζοντας πως έτσι θα την απομακρύνουν από το μεσιτικό γραφείο. Η Βάσω, τώρα που ξέρει όλη την αλήθεια, πηγαίνει και βρίσκει τον Άγγελο στην Αθήνα για να ξεκαθαρίσουν κάθε παρεξήγηση μεταξύ τους. Του ανακοινώνει λοιπόν πως γνωρίζει τα πάντα και ότι επιλέγει εκείνον.

Το Ναυγάγιο - Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου, Αναστασία Παντούση, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Λεωνίδας Κακούρης, Γιώργος Χρυσοστόμου, Έκτορας Λιάτσος, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Καπουράνης, Αθηνά Ροδίτου, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Χριστοδούλου, Θάνος Λέκκας, Νίκος Γκέλια, Κώστας Ξυκομηνός, Γιώργος Σουξές, Φωτεινή Ντεμίρη, Μαρία Ζορμπά, Γιολάντα Μπαλαούρα, Αντιγόνη Φρυδά, Γιώργος Μακρής, Στέλλα Ψαρουδάκη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Πέρης Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαντώ Γιαννίκου, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Νάνσυ Μπούκλη, Χρύσα Βακάλη, Εύη Δόβελου, Ελίζα Σκολίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Βαγγέλης Σαλευρής, Χρήστος Χαλβατζάρας, Πολύδωρος Βογιατζής, Φώτης Πετρίδης, Φοίβος Παπακώστας, Χρύσα Ρώμα, Θεανώ Κλάδη, Ζαχαρένια Πίνη, Στέλιος Δημόπουλος, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ιώβη Φραγκάτου, Θοδωρής Προκοπίου, Αθανάσιος Μυλωνόπουλος, Δημήτρης Γεωργαλάς, Εύη Παπαδάκη, Ανδρέας Βατζώλης, Στέλιος Βάσιλας κ.α.

Στον ρόλο της Λαμπρινής η Γιώτα Φέστα.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Κόκουβας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σπηλιόπουλος Χ.Β. – Μαίρη Ζαφειροπούλου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Χαριτίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Νικόλας Καρανικόλας & Θωμάς Βαρβίας

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Κατερίνα Τσακότα

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Αντώνης Χαλκιάς

CREATIVE PRODUCER: Σέργιος Κωνσταντινίδης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALTER EGO MASS MEDIA S.A.- MEGA

*Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας