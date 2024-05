Celebrity

Μαρία Καρλάκη: Η τραγουδίστρια βάφτισε τον γιο της στη Λέσβο - Τα ονόματα που πήρε

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα (Σάββατο 18/5) για την Μαρία Καρλάκη.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καρλάκη βάφτισε τον γιο της σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο στη Λέσβο.

Το μυστήριο τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ στη Μυτιλήνη και ο νεοφώτιστος πήρε δύο ονόματα, Ραφαήλ - Μηνάς.

Ο γιος της Μαρίας Καρλάκη είχε τρεις νονούς, οι οποίοι ήταν φιλικά πρόσωπα της γνωστής τραγουδίστριας.

Οι αναρτήσεις της Μαρίας Καρλάκη για τη βάφτιση του γιου της

Μάλιστα, η Μαρία Καρλάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της.

«Μαμά! Γιε μου! Να σε χαίρομαι! Να μου ζήσεις με το όνομα! Σε αγαπάω ως το άπειρο! Πάντα άξιοι νονοί μας! Τιμή μου που είστε οι πνευματικοί ανάδοχοι του πρίγκιπα μου!», έγραψε η Μαρία Καρλάκη στη λεζάντα της μιας της ανάρτησης.

«Ραφαηλ Μηνας λοιπόν! Να μας ζήσει ο πρίγκιπας μου με τ όνομα!!! Πάντα άξιοι οι νονοί μα !!! Είμαι ήρεμη ότι θα έχει την καλύτερη πνευματική καθοδήγηση που θα μπορούσε να έχει!», έγραψε ακόμα.

Δείτε τις αναρτήσεις της Μαρίας Καρλάκη.

