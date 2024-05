Celebrity

Ασημίνα Χατζηανδρέου: Η απάντηση στον Άρη Σοϊλέδη - "Δεν μπορεί να μιλάει για χυδαιότητα, ενώ…"

Το πρωί της Κυριακής (18/5) η Ασημίνα Χατζηανδρέου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Γειά σου" και απάντησε για την ανάρτηση - ξέσπασμα που έκανε για εκείνη ο Άρης Σοϊλέδης μέσα από τα social media.

Να θυμίσουμε, πως ο πρώην ποδοσφαιριστής έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι τουλάχιστον ντροπή να βγαίνει κάποιος και να μιλάει με τέτοιο χυδαίο τρόπο δημόσια τη δική μου ζωή με ανακρίβειές και να αφήνει αιχμές για την προσωπικότητά μου, δίχως να γνωρίζει... Πραγματικά απορώ που βρίσκεις αυτό το θράσος, ντροπή σου. Δεν το ξέραμε ότι έπρεπε να ρωτήσουμε για το τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Ρε είστε καθόλου καλά;».

Η απάντηση της Ασημίνας Χατζηανδρέου

Έτσι, η Ασημίνα Χατζηανδρέου απάντησε, λέγοντας: «Γενικά είναι αρπαγμένος με όλη την κατάσταση. Δεν μπορεί να μιλάει για τον όρο χυδαιότητα ο Άρης Σοϊλέδης ενώ όσο ήμουν στο παιχνίδι με έκραζε σε ένα podcast με άλλον παίκτη του Survivor. Έλεγαν ότι τα δάκρυά μου ήταν ψεύτικα. Είδα και έμαθα πολλά. Είδα συγκεκριμένους ανθρώπους να είναι σαν εμμονικοί προς το πρόσωπό μου και να βγάζουν μια κακία. Στήριξα την Μαρία Αντωνά και ήμουν στο πλευρό της όταν της έλειπε ο Άρης ή είχαμε τα θέματά μας. Θεωρώ απαράδεκτο (το κράξιμο) και η χυδαιότητα άρχισε από την πλευρά του Άρη, γιατί ήμουν μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».

