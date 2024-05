Celebrity

Ναταλία Γερμανού: Η συνάντηση με τον Φωκά Ευαγγελινό μετά την Eurovision - "Ήταν στενοχωρημένος, είχε άλλη πρόταση που δεν παρουσιάστηκε"

Μια αποκάλυψη για τη συνάντηση πολύ είχε με τον Φωκά Ευαγγελινό έκανε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ο γνωστός χορογράφος ήταν στεναχωρημένος, καθώς είχε μια άλλη πρόταση για την εμφάνιση της Ελλάδας στην Eurovision, η οποία όμως δεν παρουσιάστηκε.

«Είδα τον Φωκά Ευαγγελινό την προηγούμενη Τρίτη και τον ρώτησα και ήταν στενοχωρημένος, δεν θα το κρύψω, αλλά είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν κουτσομπολεύει παρασκηνιακά. Μου είπε πως όντως στενοχωρήθηκε και με τη θέση που πήραμε και με τα σχόλια που ακούστηκαν. Περιορίστηκε να μου πει ότι η Μαρίνα επειδή είναι ολοκληρωμένη παραγωγός, καλλιτέχνιδα, τραγουδοποιός και χορεύει, όντως είχε πολύ ισχυρή άποψη η ίδια για το πως ήθελε να παρουσιαστεί το act του “Ζαριού” στη σκηνή.

Δεν είχε πολλή ανάμειξη ο Φωκάς στο τελικό αποτέλεσμα, να σας το πω έτσι. Μου ξεκαθάρισε ότι όλα είναι μία χαρά και ότι τη θαυμάζει πάρα πολύ, είναι φανταστική και έχει πάρα πολλά καλά, αλλά από την αρχή είχε τα δικά της ζητούμενα και το πως ήθελε να γίνουν και να παρουσιαστούν στη σκηνή. Έμεινε σταθερή. Ο Φωκάς είχε άλλη ιδέα και πρόταση που δεν παρουσιάστηκε τελικά» είπε μεταξύ άλλων η Ναταλία Γερμανού.