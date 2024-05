Astrology

Ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα: Μπαίνει ο Ήλιος, η Αφροδίτη και ο Ερμής στους Διδύμους με πολύ ωραίες όψεις

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή "I Love ΣουΚου" με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα

«Θα γίνει κάτι καλό. Άνοιξαν οι ουρανοί. Πρέπει να ξεχάσουμε λίγο τα παγκόσμια γεγονότα που μας στεναχωρούν και προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε. Τόσο καιρό σας λέω και δεν με πιστεύτε ότι ο Δίδυμος είναι το καλύτερο ζώδιο. Μπαίνει και ο Ήλιος και η Αφροδίτη και ο Ερμής στους Διδύμους με πολύ ωραίες όψεις. Αυτό τι σημαίνει; Έντονη κοινωνική ζωή και μοναδικοί έρωτες. Η Αφροδίτη κάνει μια μοναδική όψη με τον Πλούτωνα. Βεβαίως τα προβλήματα που έχουμε υπάρχουν, αλλά θα δείτε ότι η επικοινωνία, οι σχέσεις, ο έρωτας και κάτι για τα οικονομικά…Δίδυμοι των πρώτων ημερών πάρτε ένα λαχείο! Κάτι γίνεται, κάτι σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι μπαίνει η Αφροδίτη, είναι γιατί κάνει όψη με τον Πλούτωνα που είναι ο πιο δυνατός πλανήτης και για το καλό και για κακό. Αυτός είναι ο πλανήτης του πολέμου και τώρα είναι ανάδρομος και μας την έχει στημένη. Με την Αφροδίτη και τον Ήλιο και τον Δία όλο και κάτι καλό θα φέρει. Ποιοι ευνοούνται περισσότερο. Κριοί - Δίδυμοι - Λιοντάρια - Ζυγοί - Τοξότες και Υδροχόοι των πρώτων ημερών δεν γίνεται να μην συμβεί κάτι σημαντικό είτε στα οικονομικά, είτε στα συναισθηματικά. Κάτι πολύ σημαντικό που θα είναι διαρκείας. Ο Ουρανός που είναι στον Ταύρο και είναι η Γη, βλέπουμε τη σκόνη και βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται, όμως κάτι βελτιώνεται».

Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τα Ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα, αναλυτικά: