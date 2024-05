Celebrity

Μπεν Άφλεκ & Τζένιφερ Λόπεζ: Φούντωσαν οι φήμες χωρισμού - Ο ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Φήμες που θέλουν τον Μπεν Άφλεκ και την Τζένιφερ Λόπεζ να χωρίζουν κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στο Χόλυγουντ.

Μάλιστα, η έντονη αυτή φημολογία ενισχύθηκε μετά τη νέα εμφάνιση του ηθοποιού, ο οποίος απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό του ΤΜΖ χωρίς την βέρα του στο χέρι.

Ο Μπεν Άφλεκ το Σάββατο εθεάθη να αποχωρεί από το σχολείο του παιδιού του με το αυτοκίνητό του και όπως φαίνεται δεν φοράει το δαχτυλίδι του. Θυμίζουμε πως την περασμένη Πέμπτη, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ πραγματοποίησαν μια κοινή εμφάνιση πάλι στο σχολείο του παιδιού του ηθοποιού, ωστόσο τότε και οι δυο φορούσαν τις βέρες τους.

Οι φήμες πως το ζευγάρι τραβά ξεχωριστούς δρόμους φούντωσαν μετά την απόφαση του Μπεν Άφλεκ, να μετακομίσει από την έπαυλη των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασαν πέρυσι, σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Brentwood.

«Η Τζεν και ο Μπεν έχουν προβλήματα στο γάμο τους», δήλωσε πηγή στο Us Weekly και συνέχισε: «Άρχισαν να έχουν προβλήματα πριν από μερικούς μήνες, καθώς η Τζεν είχε αρχίσει να αυξάνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να προετοιμάζεται για την περιοδεία της».

Ben Affleck Out Without Wedding Ring, First Time Since Split from J Lo | Click to read more ?? https://t.co/iuW558EA3C — TMZ (@TMZ) May 18, 2024