Από τις Κάννες στο ΑΝΤ1+, ο Ξαβιέ Ντολάν αποκλειστικά

Το ΑΝΤ1+, συνεχίζει να εμπλουτίζει το πλούσιο περιεχόμενο του και φέρνει για τους συνδρομητές του, μια ενότητα με βραβευμένες ταινίες από το Φεστιβάλ Καννών. Κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, σπουδαίες ερμηνείες από μοναδικούς πρωταγωνιστές, αλλά και πολυβραβευμένοι σκηνοθέτες των Καννών, όπως ο Ξαβιέ Ντολάν, έρχονται αποκλειστικά σε οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή στο ΑΝΤ1+.

Το ΑΝΤ1+, παρουσιάζει σε αποκλειστική Α’ προβολή, την σειρά «The night Logan woke up» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και φετινού Προέδρου της Κριτικής επιτροπής για το τμήμα «Ένα κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ των Καννών, Ξαβιέ Ντολάν. Ένας άνθρωπος άρρηκτα συνδεδεμένος με το Φεστιβάλ των Καννών, καθώς όλες του οι ταινίες έχουν κάνει πρεμιέρα εκεί. Το «The Night Logan Woke Up» αποτελείται από πέντε επεισόδια, ενώ η ιστορία ακολουθεί τρείς φίλους, τον Λόγκαν και την Μίμι και τον Ζιλ, που είναι αδέρφια. Οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα όταν ο Λόγκαν στα γενέθλιά του για τα 17 του χρόνια θα βιάσει την Μίμι, οδηγώντας τις δυο οικογένειες, μα κυρίως τη φιλία τους σε μεγάλη σύγκρουση.

Δείτε το τρέιλερ:

«The Square», η ταινία του Ρούμπεν Εστλουντ που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο 70ο Φεστιβάλ Καννών, μια αιχμηρά αστεία σάτιρα του κόσμου (της Τέχνης), σήμερα. Ένας σεβαστός επιμελητής μουσείου σύγχρονης τέχνης, οδηγείται σε υπαρξιακή κρίση με αφορμή την έκθεση «Τετράγωνο», μια εγκατάσταση που προσκαλεί τους περαστικούς στον αλτρουισμό, υπενθυμίζοντάς τους τον ρόλο τους ως υπεύθυνων συνανθρώπων.

«I, Daniel Blake», η ταινία που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για μια μαχητική, συγκινητική, κατά στιγμές απλοϊκή, αλλά απόλυτα επείγουσα κοινωνική διαμαρτυρία. Η ιστορία αφορά έναν 59χρονο ξυλουργό, τον Ντάνιελ Μπλέικ, που έπειτα από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, δεν μπορεί να δουλέψει και περιμένει το κρατικό επίδομα για να ζήσει. Η γραφειοκρατία, όμως, του δημιουργεί διαρκώς προσκόμματα και τον οδηγεί σε αδιέξοδο.

«The Artist», η ταινία αποκάλυψη του Φεστιβάλ Καννών, χάρισε στον πρωταγωνιστή της Ζαν Ντιζαρντέν το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. O Ζορζ Βαλεντίν, αστέρας του βωβού κινηματογράφου, συνειδητοποιεί πως ο ήχος θα φέρει το τέλος της καριέρας του. Η Πέπι Μίλερ, μια φιλόδοξη στάρλετ που ο Βαλεντίν βοήθησε στα πρώτα της βήματα, αρπάζει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

«The Great Beauty», η ταινία του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, που έκλεψε τις εντυπώσεις στο 66ο Φεστιβάλ Καννών. Ένας κυνικός συγγραφέας, σύμβολο της ρωμαϊκής κοσμικής ζωής, περιπλανιέται στην αγαπημένη του ιταλική πρωτεύουσα αντιμέτωπος με το δικό του, αλλά και το δικό της παρελθόν. Ταυτόχρονα, ο σκηνοθέτης αναζητά την κρυμμένη γοητεία της Αιώνιας Πόλης πίσω από την καρτποσταλική βιτρίνα της και μέσα από φελινικές εικόνες.

Επίσης, την ενότητα του Φεστιβάλ των Καννών, συμπληρώνουν οι βραβευμένες ταινίες του καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, με τον «Κυνόδοντα» και τις «Άλπεις». Αλλά και ταινίες που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα με τις διακρίσεις τους, όπως οι «Sorry we missed you», «Xenia», «Frantz», «Old Boy», «Little drummer girl», «Yves Saint Laurent», κ.α