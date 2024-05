Exclusive

Ο Σόλων Τσούνης στο FTHIS: Ο ρόλος στους "Παγιδευμένους", η συνεργασία με την Λασκάρακη και το "Σόι σου"

Ο Σόλων Τσούνης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ANT1 "Παγιδευμένοι" και υποδύεται τον "Νίκο Ασλανίδη".

Ανάμεσα στα πολύωρα γυρίσματα, ο γνωστός ηθοποιός βρήκε λίγο χρόνο και μίλησε αποκλειστικά στο FTHIS.

Μεταξύ άλλων, ο Σόλων Τσούνης αναφέρθηκε στον ρόλο του στους "Παγιδευμένους", στη συνεργασία του με τη Βάσω Λασκαράκη στο θέατρο και στην τηλεόραση, στη σειρά του Alpha "Το σόι σου" και αποκάλυψε πώς αντέδρασε όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό του στην τηλεόραση.

Για δεύτερη σεζόν πρωταγωνιστείς στη σειρά του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι". Πες μας μερικά πράγματα για τον ρόλο σου…

Είναι μια σειρά που έχει αγαπηθεί πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων γι’ αυτό. Ο ρόλος μου έχει πολλές διακυμάνσεις μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια και κινείται λίγο περίεργα. Ο Νίκος και έκανε απιστίες και ήταν λίγο τυχοδιώκτης και λειτουργούσε με μια ευκολία. Στη δεύτερη σεζόν τον βλέπουμε μετανιωμένο, να έχει ωριμάσει και να έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη που έχει κάνει. Προσπαθεί να επανορθώσει σε πολλούς τομείς της ζωής του. Τον βλέπουμε σε μια ισορροπία και όσο προχωράει η σεζόν θα δείτε ότι κάνει κινήσεις που προσπαθεί να επανορθώσει.

Θα δούμε στα επόμενα επεισόδια τον Νίκο και την Χρύσα να έρχονται πιο κοντά, να αφήνουν πίσω όσα τους χωρίζουν και να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους;

Προς το παρόν ακόμη προσπαθεί. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν ξέρω. Φαντάζομαι προς το τέλος της σεζόν θα τους δούμε να έρχονται πιο κοντά.

Η σχέση του Νίκου με την κόρη του;

Η κόρη του τον έχει ήδη συγχωρήσει. Έχουν μια καλή σχέση τώρα. Οπότε είναι ήδη κοντά.

Τι είναι αυτό που σε γοήτευσε περισσότερο σε αυτόν τον ρόλο;

Μου άρεσε πολύ η περίληψη όλης της ιστορίας. Μου άρεσε πολύ το cast και το σύνολο των συνεργατών. Έτσι είπα το "ναι".

Γνωρίζουμε αν θα υπάρξει τρίτος κύκλος της σειράς;

Προσωπικά δεν γνωρίζω ακόμα.

Μπαίνεις στη διαδικασία να συγκρίνεις στοιχεία του δικού σου χαρακτήρα με τα στοιχεία του χαρακτήρα του ήρωα που υποδύεσαι;



Βέβαια θα συγκρίνω τον εαυτό μου με τον χαρακτήρα που υποδύομαι. Θέλω να είναι ένας χαρακτήρας που θα είναι πρόκληση για μένα. Ο Νίκος Ασλανίδης ήταν εντελώς αντίθετος από τον Σόλωνα. Έτσι από μόνο του ήταν ιντριγκαδόρικο να ασχοληθώ με αυτόν τον ρόλο και να προσπαθήσω να πάω στα μέτρα του. Έχω συνηθίσει να κάνω πιο συμπαθητικούς ρόλους και στην αρχή μου ήταν δύσκολο να τον πλησιάσω. Ήταν εντελώς αντίθετος στη δική μου δεοντολογία και στα δικά μου πιστεύω.

Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Σόλωνα και του Νίκου της σειράς;

Για παράδειγμα όλη αυτή η ιστορία που έγινε με την απιστία και ότι ήταν τόσο παρορμητικός και πήγε να διαλύσει την οικογένειά του, είναι κάτι που εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.

Όσον αφορά τα θεατρικά σου, ολοκλήρωσες μια επιτυχημένη σεζόν στο θέατρο "Νέος Ακάδημος"…

Τελείωσα την παράσταση "Unfriend". Ήταν ένας πολύ ωραίος πρωταγωνιστικός ρόλος. Πολύ ωραίο μάθημα για μένα. Ουσιαστικά δεν κατέβαινα καθόλου από τη σκηνή και ήταν μια παράσταση που ήταν συνέχεια sold out. Μια σύγχρονη κωμωδία, με έναν πολύ ωραίο θίασο, που κύλησε ωραία η χρονιά. Θα έχω αυτή την παράσταση για πάντα στην καρδιά μου. Δεν θα συνεχίσουμε του χρόνου.

Γυρίσματα και παράλληλα θέατρο. Υπήρχε ελεύθερος χρόνος αυτή τη σεζόν;

Δεν υπήρχε καθόλου ελεύθερος χρόνος. Προσωπική ζωή μηδέν. Δόξα τω Θεώ στη δουλειά έτυχε να είμαι με συνεργάτες που τα πάμε καλά. Στο επάγγελμά μου υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση ότι ακόμα και να μην έχεις προσωπική ζωή, όταν περνάς τόσες πολλές ώρες με τους συναδέλφους και τα πας καλά, αυτό σε γεμίζει. Είναι σαν να συνδυάζεις φιλία και δουλειά.

Στα χρόνια που βρίσκεσαι στον χώρο υπήρχε στιγμή που να είχες κάποια κακή συνεργασία;

Σίγουρα έχω περάσει και δύσκολες συνεργασίες, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι θέμα χημείας. Όπως στις διαπροσωπικές σχέσεις που με κάποιους ανθρώπους τα πας καλύτερα και με κάποιους δεν ταιριάζεις, αυτό μπορεί να συμβεί και στο θέατρο. Απλώς όταν συμβεί σε επαγγελματικό επίπεδο, είσαι υποχρεωμένος να διαχωρίσεις το προσωπικό με το επαγγελματικό γιατί πρέπει να συνεργαστείς και να βγει η δουλειά καλή.

Ένας ρόλος σου που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό είναι αυτός του "Διονύση" στην κωμική σειρά του Alpha "Το σόι σου". Γιατί σταμάτησε αυτή η σειρά;

Ήταν μια απόφαση της παραγωγής να σταματήσει. Θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή μετά από πέντε χρόνια. Δεν είναι λίγο πέντε χρόνια για μια σειρά. Αυτή τη σειρά θα την κατατάξω στις σειρές που μένουν στην καρδιά και στην ιστορία της τηλεόρασης. Ακόμη και σήμερα, πέντε χρόνια αφού σταμάτησαν τα γυρίσματα, υπάρχει κόσμος που μιλάει γι' αυτήν και υπάρχει μεγάλη εκδήλωση θαυμασμού και αγάπης. Στο θέατρο ήμουν με τη Βάσω Λασκαράκη και υπήρχε πολύς κόσμος που μετά την παράσταση μας περίμενε για να φωτογραφηθούμε και να μας ρωτήσουν για το "Σόι" και να μας πουν πόσο μας αγαπάνε και πόσο τους λείπει. Έβλεπα και παιδιά που όταν ξεκίνησε το "Σόι" ήταν αγέννητα και το βλέπουν τώρα σε επαναλήψεις. Είναι από τις σπάνιες σειρές που έχουν καταγραφεί στην καρδιά των τηλεθεατών και είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Θα δεις εσύ τις επαναλήψεις;

Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά αν το πετύχω θα κάτσω να δω για συναισθηματικούς λόγους και να αναπολήσω το backstage του επεισοδίου και να θυμηθώ τι περνάγαμε εκείνη την περίοδο στα προσωπικά μας. Το βλέπω σαν μια ανάμνηση και τι γινόταν πίσω από τις κάμερες. Καμία φορά το κοιτάζω και λέω πόσο ωραία κύλισε αυτή η δουλειά, αλλά και πόσο δύσκολη ήταν. Επειδή είχαμε καλή χημεία μεταξύ μας, γινόταν πολύ καλά το γύρισμα.

Θα ήσουν θετικός δηλαδή στο ενδεχόμενο να επιστρέψει η σειρά;

Ναι! Γιατί όχι; Θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Επειδή μεγαλώναμε μαζί με τους ρόλους και είχε τρομερή εξέλιξη θα είχε ενδιαφέρον για το πως έχουν ελιχθεί αυτοί οι χαρακτήρες. Είναι άνθρωποι που έχω αγαπήσει και θεωρώ φίλους μου - οικογένειά μου.

Κάνατε πρόσφατα και ένα reunion…

Κάναμε μια συνάντηση. Είχαν έρθει και με είδαν στο θέατρο και κανονίσαμε να βγούμε έξω. Αραιά και που, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια επαφή.

Η επί σκηνής συνάντηση αυτή με τη Βάσω Λασκαράκη μετά από τόσα χρόνια πώς ήταν;

Ήταν πάρα πολύ ωραία! Έχουμε ένα βαθύ δέσιμο και ενώ είχαμε χαθεί αυτά τα χρόνια μετά το "Σόι", όταν βρεθήκαμε στις πρόβες για το θέατρο υπήρχε αυτή η χημεία. Με μια ματιά καταλαβαίναμε τα πάντα. Διαβάζοντας το κείμενο, ήξερα πως θα μου πλασάρει την ατάκα η Βάσω. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία.

Την επιτυχία που προέκυψε από τις δουλείες που έχεις κάνει την περίμενες; Πώς τη διαχειρίστηκες;

Το περίμενα, αλλά όταν το ζεις είναι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς στην αρχή. Στους νέους ηθοποιούς που συμβαίνει αυτό είναι λίγο σοκαριστικό, αλλάζει όλη σου η ζωή, αλλάζει η ισορροπία και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Είναι θέμα ωριμότητας, σκέψης και προετοιμασίας από πριν. Θέλει μια προετοιμασία ψυχολογική.

Πώς αντέδρασες όταν είδες για πρώτη φορά τον εαυτό σου στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο;

Ωραία! Ήμουν τυχερός γιατί η πρώτη φορά που είδα τον εαυτό μου σε επαγγελματική δουλειά ήταν στο τελείωμα της σχολής σε μια μικρού μήκους ταινία που είχε πάρει πολλά βραβεία. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Δήμα που μου έκανε την πρόταση για την ταινία "Νήσος". Όταν η πρώτη σου φορά είναι σε μια οργανωμένη κατάσταση επαγγελματική, τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Είναι λίγο παράξενο που βλέπεις τον εαυτό σου, αλλά είσαι προστατευμένος. Εμένα μου είχε αρέσει το τελικό αποτέλεσμα. Έχω κάνει δουλειές που μου έχουν αρέσει και έχω κάνει και δουλειές που μου άρεσαν λιγότερο.

Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήταν;

Πολύ όμορφα, ανέμελα. Παιχνίδι και τέχνες, γιατί ασχολούμουν με τις τέχνες από μικρός.

Θα σε πάω στη ζωγραφική, που είναι μεγάλο κομμάτι στη ζωή σου. Έχεις κάνει κάποια δική σου έκθεση;

Δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω.

Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ να ζωγραφίζεις;

Είναι λίγο πολύπλοκο το στυλ μου. Μου αρέσει και το σουρεαλιστικό και το απόλυτα ρεαλιστικό και το μολύβι και το χρώμα. Κάνω και χαρακτική. Κάνω μια μίξη τεχνικών.

Πρώτα ασχολήθηκες με τη ζωγραφική και μετά αποφάσισες να ακολουθήσεις το δρόμο της υποκριτικής;

Με τη ζωγραφική γεννήθηκα. Όταν τελείωσα το σχολείο, σπούδασα φωτογραφία και γραφιστική και μετά μπήκα στο θέατρο. Τα κάνω όλα μαζί. Στη ζωγραφική χρησιμοποιώ και τη φωτογραφία και το στυλ μου στη ζωγραφική, έχει κάποια γραφιστικά στοιχεία.