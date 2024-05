Beauty

Μπέττυ Μαγγίρα: Το γήινο μακιγιάζ της είναι passepartout για all day looks

Με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό, σε γήινες αποχρώσεις μακιγιάζ, εντοπίσαμε στο Instagram την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ίδια, το επέλεξε για την εμφάνιση της στο I LOVE SOUKOU στον ΑΝΤ1, ωστόσο σε βγάζει κάθε φορά από την δύσκολη θέση καθώς μπορείς να το κανείς για το γραφείο, την βόλτα σου ή ακόμα και αν είσαι καλεσμένη σε κάποιον γάμο ή βάπτιση.

Το μακιγιάζ που έκανε η Μπέττυ Μαγγίρα

Η Μπέττυ Μαγγίρα «πόνταρε» σε μπεζ, ελαφρώς ιριδίζουσα σκιά και τόνισε ακόμα περισσότερο τα μάτια της με μια λεπτή γραμμή eyeliner.

Στα ζυγωματικά έκανε ελαφριά «κοψίματα», ενώ ένα μπεζ lip gloss ολοκλήρωσε το μακιγιάζ της το οποίο μας έκανε να πούμε… We love beauty looks !

Δες τη σχετική φωτογραφία:

Photo: Instagram @betty_magggira