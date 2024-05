Celebrity

Ασημίνα Χατζηανδρέου: Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Χρήστο Δάντη - "Θα είναι πάρα πολύ κλειστός, δεν θα το ξέρετε"

Καλεσμένη στην εκπομπή «Γεια σου» το μεσημέρι της Κυριακής βρέθηκε η Ασημίνα Χατζηανδρέου. Μεταξύ άλλων η πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε για τον σύντροφό της, Χρήστο Δάντη και αποκάλυψε πως ο γάμος τους θα είναι κλειστός, αφού ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση γάμου.

«Εντάξει, αυτό που δήλωσε και εκείνος είναι ότι ό, τι συμβαίνει στο σπίτι δεν το λέμε προς τα έξω», είπε αρχικά η Ασημίνα Χατζηανδρέου όταν ρωτήθηκε για τον γάμο της με τον Χρήστο Δάντη.





«Ο γάμος θα είναι πάρα πολύ κλειστός. Δεν θα το ξέρετε», πρόσθεσε η Ασημίνα Χατζηανδρέου σε άλλο σημείο της συνέντευξης.