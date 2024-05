Fashion

Κατερίνα Καινούργιου: Το μικρό της μαύρο φόρεμα είναι από αυτά που πρέπει να έχεις - Δεν μοιάζει με τα άλλα

Σίγουρα έχεις στην ντουλάπα σου ένα μικρό μαύρο φόρεμα, όμως αυτό που φόρεσε η Κατερίνα Καινούργιου και εντοπίσαμε στο Instagram δεν μοιάζει με τα άλλα.

Το μαύρο φόρεμα που φόρεσε η Κατερίνα Καινούργιου και λατρέψαμε

Σε μίνι μήκος, αφήνει ακάλυπτη την πλάτη και έχει τέτοιο κόψιμο που «συγχωρεί» ατέλειες, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς καθώς δεν είναι εφαρμοστό.

Η λεπτομέρεια, ωστόσο, που έχει το φόρεμα που φόρεσε η Κατερίνα καινούργιου και μας ενθουσίασε, είναι η πολύ ιδιαίτερη μπουτονιέρα σε σχήμα τριαντάφυλλου που επανέρχεται δυναμικά φέτος στις τάσεις και θα δεις πάρα πολύ. Παρόμοια κομμάτια θα βρεις στην αγορά σε τιμές που ξεκινούν από, μόλις, 20 ευρώ!

Δες τη σχετική φωτογραφία: