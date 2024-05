Fashion

Κλέλια Ανδριολάτου: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί στις Κάννες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στις Κάννες για το 77ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ βρέθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του β’ κύκλου του Maestro.

Η ηθοποιός κοινοποίησε μάλιστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε μια κίτρινη μάξι φούστα σε πριγκιπικό στυλ και ένα off shoulder crop top στην ίδια απόχρωση δια χειρός Vassia Kostara.

Όσον αφορά τα μαλλιά της η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε έναν ψηλό σινιόν κότσο, που τόνιζε τα χαρακτηριστικά της, ενώ επέλεξε ένα απαλό makeup δίνοντας έμφαση στα μάτια και στα χείλη της, τα οποία έβαψε κόκκινα.

Phpt Credits: Instagram @klelia_andriolatou