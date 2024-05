Wellbeing

Μπρόκολο: Ο σύμμαχός σας για να περιορίσετε τις δερματικές αλλεργίες

Κάποιοι αγαπούν το μπρόκολο, άλλοι το έχουν συνδυάσει με σωστή διατροφή ή και δίαιτα και άλλοι, απλώς το αποφεύγουν. Αν μάθετε όμως τα οφέλη του, σίγουρα θα το λατρέψετε κι εσείς.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Inserm) η κατανάλωση μπρόκολου ή και λάχανου μπορεί να περιορίσει τη σοβαρότητα των δερματικών αλλεργιών.

Ερευνητές και ερευνήτριες του Inserm και του Ινστιτούτου Κιουρί, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό eLife, αρχικά απέδειξαν ότι μια διατροφή ελλιπής στα συστατικά που βρίσκονται σε κάποια λαχανικά, κυρίως το μπρόκολο και το λάχανο, μπορεί να επιδεινώσει τις δερματικές αλλεργίες στα ζώα.

Πολλοί γνωρίζουν ότι οι δερματικές αλλεργίες οφείλονται σε μια υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον και ότι ο βαθμός σοβαρότητάς τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διατροφή.

Κατά την έρευνά τους οι επιστήμονες ενδιαφέρθηκαν συγκεκριμένα για τα συστατικά των τροφίμων που αντιδρούν με ένα μόριο που είναι παρόν στον οργανισμό μας, το οποίο ονομάζεται «υποδοχέας αρωματικών υδρογονανθράκων ή υποδοχέας διοξινών (AhR). Τα συστατικά αυτά υπάρχουν στα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο.

Έδειξαν ότι η απουσία αυτών των συστατικών στα ποντίκια συνδεόταν με αύξηση του ποσοστού φλεγμονής στο δέρμα και με επιδείνωση των δερματικών αλλεργιών, κάτι που δεν συνέβη στα ποντίκια η διατροφή των οποίων τα περιλάμβανε.

Όπως σχολίασε η Ελοντί Σεγουρά, ερευνήτρια του Inserm που ήταν επικεφαλής της έρευνας αυτής στο Ινστιτούτο Κιουρί, «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι μια μη ισορροπημένη διατροφή μπορεί να εντείνει τις αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις στους ανθρώπους».

Photo: iStock